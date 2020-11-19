Девять машин спецтехники и 40 дорожных рабочих расчищают территорию.

Ранее «АиФ Владимир» сообщал, что мэрия Владимира . Результаты торгов были обжалованы, но закупку в ФАС не аннулировали.«Подписали контракт по Рпенскому проезду, за номером 7-2020. Сумма - 2 077 654 160 рублей. Срок строительства - 29 месяцев. Отсчёт пошёл, - написал в соцсетях глава Владимира Андрей Шохин.В администрации Владимирской области отметили, что средства получены с учётом высоких показателей при реализации профильного нацпроекта.«Хочу отметить, что средства выделены не просто так для региона. Мы получили их с учетом тех высоких показателей, которые мы достигли при выполнении нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В рейтинге всех субъектов страны мы сейчас занимаем четвёртое место», – отметил вице-губернатор области Роман Годунин.Аукцион выиграло ГУП «ДСУ-3», которая строила Лыбедскую магистраль. Согласно конкурсной документации, подрядчик должен приступить к работе в декабре. Однако уже сегодня девять машин спецтехники и 40 дорожных рабочих расчищают территорию под строительство. До конца года 3% Рпенского проезда должны быть готовы.