На базе Областного госпиталя для ветеранов войн в деревне Пенкино Камешковского района.

На базе Областного госпиталя для ветеранов войн в деревне Пенкино Камешковского района.Эти места предназначены для долечивания пациентов, которые уже прошли основной этап терапии в инфекционных госпиталях. Эта мера направлена на высвобождение мест для тех, кто нуждается в интенсивной терапии.Сейчас в регионе функционируют 1454 ковидные койки, 250 из них свободны, что составляет 17 процентов специализированного коечного фонда. На этой неделе планируется дополнительно открыть 95 ковидных коек в Камешковской центральной районной больнице.В случае необходимости во Владимирской области будет продолжено развёртывание специализированных коек, обещают в облздраве.