19 ноября в администрации Владимирской области состоялся еженедельный брифинг по ситуации с ковидом.

19 ноября в администрации Владимирской области состоялся еженедельный брифинг по ситуации с коронавирусом.«Коэффициент распространения инфекции, который вычисляется как среднее количество людей, которое заражает один инфицированный до момента изоляции, составляет единицу», – подчеркнула пресс-секретарь Роспотребнадзора Владимирской области Марина Колтунова.Она призвала жителей области неукоснительно соблюдать рекомендации ведомства, чтобы остановить рост заболеваемости.Замначальника юротдела владимирского Роспотребнадзора Илона Голованчикова познакомила СМИ с новыми санитарными требованиями.«По ним выявление Covid-19 c помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР) не должно превышать 48 часов. Таким образом, сроки тестирования существенно снизились», – отметила она.Добавим, что для выписки теперь достаточно одного отрицательного результата, полученного методом ПЦР.Наблюдение в амбулаторных условиях за пациентами, которые проходили лечение в стационаре, может проходить без отрицательного результата. Это новшество не распространяется на людей, проживающих в коммунальных квартирах, стационарных социальных учреждениях, гостиницах.Контактных лиц выпускать на работу или учёбу будут через две недели, без отрицательного результата исследований. Тестировать их будут только при наличии симптомов ковида.Как отметили в департаменте здравоохранения региона, увеличен охват тестирования. Он вырос со 150 до 200 исследований на 100 тысяч человек из расчёта среднесуточного показателя за 7 дней.