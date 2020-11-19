19 ноября в администрации Владимирской области состоялся еженедельный брифинг по ситуации с ковидом.
19 ноября в администрации Владимирской области состоялся еженедельный брифинг по ситуации с коронавирусом.
«Коэффициент распространения инфекции, который вычисляется как среднее количество людей, которое заражает один инфицированный до момента изоляции, составляет единицу», – подчеркнула пресс-секретарь Роспотребнадзора Владимирской области Марина Колтунова.
Она призвала жителей области неукоснительно соблюдать рекомендации ведомства, чтобы остановить рост заболеваемости.
Замначальника юротдела владимирского Роспотребнадзора Илона Голованчикова познакомила СМИ с новыми санитарными требованиями.
«По ним выявление Covid-19 c помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР) не должно превышать 48 часов. Таким образом, сроки тестирования существенно снизились», – отметила она.
Добавим, что для выписки теперь достаточно одного отрицательного результата, полученного методом ПЦР.
Наблюдение в амбулаторных условиях за пациентами, которые проходили лечение в стационаре, может проходить без отрицательного результата. Это новшество не распространяется на людей, проживающих в коммунальных квартирах, стационарных социальных учреждениях, гостиницах.
Контактных лиц выпускать на работу или учёбу будут через две недели, без отрицательного результата исследований. Тестировать их будут только при наличии симптомов ковида.
Как отметили в департаменте здравоохранения региона, увеличен охват тестирования. Он вырос со 150 до 200 исследований на 100 тысяч человек из расчёта среднесуточного показателя за 7 дней.