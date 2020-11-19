Введены ограничения по регистрации новых ячеек общества.

На основании рекомендаций Роспотребнадзора областной департамент юстиции ограничил работу ЗАГСов. Теперь молодожёны смогут пригласить на торжество не более 10 человек, включая работников, регистрирующих новую ячейку общества. Добавим, что все присутствующие должны быть в масках. Новые правила введены с 17 ноября.Отменены выездные церемонии заключения браков, а также регистрация детей в торжественной обстановке. Подчёркивается, что меры носят временный характер. Парам рекомендовано перенести даты свадеб.