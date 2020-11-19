Первый в этом сезоне “день жестянщика”. С его последствиями во Владимире борются 50 единиц техники и 78 дорожных рабочих. Во Владимире ещё в четверг вечером усилился ветер. А ночью пошёл

Первый в этом сезоне “день жестянщика”. С его последствиями во Владимире борются 50 единиц техники и 78 дорожных рабочих. Во Владимире ещё в четверг вечером усилился ветер. А ночью пошёл мокрый снег с дождём. Последствия ледяной стихии на проезжих частях и тротуарах с 6 утра ликвидирует «Центр управления городскими дорогами». Игорь Ефремов, зам. руководителя городского