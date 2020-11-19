Чем опасны заболевания сердечно-сосудистой системы? И где получить необходимую помощь?

Кардиохирург с мировым именем и 35-летним стажем во время визита в медцентр "Твой доктор" провел консультации пациентов и поделился уникальными знаниями о своей работе. Чем опасны заболевания сердечно-сосудистой системы? И где получить необходимую помощь? Интервью Александра Сыпченко с доктором медицинских наук, профессором, заведующим отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции ЦКБ с поликлиникой Управления делами Президента Российской Федерации Александром Чапурных.