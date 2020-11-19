После долгих недель непрерывного роста эпидемия коронавируса COVID-19 в России сегодня наконец ослабла. Или решила сделать перерыв. В любом случае, резкое снижение суточного прироста зараженных стало для страны светом в конце тоннеля.
После долгих недель непрерывного роста эпидемия коронавируса COVID-19 в России сегодня наконец ослабла. Или решила сделать перерыв. В любом случае, резкое снижение суточного прироста зараженных стало для страны "светом в конце тоннеля".
За минувшие сутки в России было зафиксировано лишь 20 985 новых случаев заболевания ковидом. Хотя еще днем ранее этот показатель составлял свыше 22 тысяч зараженных.
Главным событием последних дней стало онлайн-совещание президента России Владимира Путина с правительством по вопросам коронавируса в России сегодня. Кабмин представляла вице-премьер Татьяна Голикова, которая доложила главе государства, что в ряде регионов ситуация весьма напряженная. В некоторых из них больными занято более 90% коек.
Российского лидера также возмутила длительность проведения теста на COVID-19. По словам Голиковой, он выполняется в течение 48 часов, что, по словам президента – долго. Однако больше всего Путина волнует не это: глава государства назвал наиболее тревожным моментом рост смертности от ковида. В связи с этим он призвал глав регионов не приукрашивать ситуацию и оперативно реагировать на возникающие проблемы.
Коронавирус в Москве
Заболели –
526 630
Умерли –
8 009
Выздоровели –
382 634
Коронавирус в России
Заболели –
1 991 998
Умерли –34 387
Выздоровели –
1 501 083
Коронавирус в мире
Заболели – 55 658 576
Умерли – 1 338 135
Выздоровели – 38 708 047