В августовские дни Россия помогла Александру Лукашенко удержаться в президентском кресле. Но белорусский лидер быстро забыл о благодарности и обязательствах перед восточным соседом, отметил политолог Геворг Мирзаян. Кремлю следует преподать урок многовекторному Батьке, считает эксперт.

В августовские дни Россия помогла Александру Лукашенко удержаться в президентском кресле. Но белорусский лидер быстро забыл о благодарности и обязательствах перед восточным соседом, отметил политолог Геворг Мирзаян. Кремлю следует преподать урок "многовекторному" Батьке, считает эксперт.После августовского кризиса Лукашенко собрался с силами и вернулся к прежней риторике. Несмотря на поддержку со стороны Кремля в разгар массовых протестов, белорусский лидер дал понять, что не собирается отказываться от многовекторной политики и что Россия должна его "просто понять", пишет Мирзаян в своей колонке на портале "Украина.ру".В Москве неоднократно призывали белорусские власти к политическим реформам. По мнению политолога, Лукашенко попытается провести косметические изменения: передать малозначимые функции другим ветвям власти, но сохранить бразды правления в своих руках.Лукашенко снова пытается обмануть Москву, делает вывод Мирзаян. Но политолог убежден: политического будущего у белорусского лидера нет. Договориться с Кремлем он не может, а с собственными гражданами пытается "общаться" с помощью ОМОНа и СИЗО, констатировал эксперт.Кремлю следует преподать урок "многовекторному" Батьке, считает Мирзаян. Москва может занять жесткую позицию: потребовать начать конституционную реформу и остановить насилие над протестующими. "С целью демонстративно его "сломать", – пишет политолог.Второй вариант – не переносить конфликт с Батькой в публичную плоскость, а лишить его информационной поддержки и других программ помощи. "До тех пор, пока Лукашенко не скажет, что его "как обычно, не так поняли", – резюмировал Мирзаян.Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа. На митингах в Минске и других городах в минувшее воскресенье задержали более 500 человек. Силовики применяли светошумовые гранаты.