Сообщила сегодня на брифинге директор департамента здравоохранения Владимирской области Елена Утемова.

Как сообщила сегодня на брифинге директор департамента здравоохранения Владимирской области Елена Утемова, в регионе на базе медучреждений готовятся к открытию еще три лаборатории для диагностики коронавируса.Сейчас в области проводится 196 исследований на COVID-19 на 100 тысяч населения. Мощности продолжают увеличивать.До конца следующей недели откроются две лаборатории. Сейчас они оснащаются оборудованием. Еще одна лаборатория откроется в первой декаде декабря.С понедельника количество исследований планируют увеличить на тысячу.Напомним, . Иногда приходится ждать целый месяц.