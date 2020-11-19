Белорусский президент Александр Лукашенко находится в безвыходном положении. Рано или поздно политика вынудят покинуть пост главы республики.

Белорусский президент Александр Лукашенко находится в безвыходном положении. Рано или поздно политика вынудят покинуть пост главы республики.Бывший кандидат на пост белорусского лидера Андрей Дмитриев высказался о политическом кризисе в стране. По его словам, сегодня режим Александра Лукашенко делает ставку на силу. Мирные демонстрации жестко разгоняют, в квартирах оппозиционеров проводят обыски.Однако экономическая поддержка силовиков с каждым днем сокращается. В скором времени у Лукашенко не будет денег для зарплат подчиненным. Дмитриев допустил, что перед Новым годом власти республики вновь обратятся за помощью к России. В сентябре Кремль предоставил Минску кредит в размере 1,5 миллиарда долларов.Протестное движение же, наоборот, активно расширяется. Экс-кандидат в президенты рассказал, что в республике развивается самоорганизация на местах, белорусы стали чаще проявлять публичную солидарность. Дмитриев уверен: протестующие не остановятся и будут идти только вперед.Диалог власти и оппозиции неизбежен. Оппозиционер отметил, что режим поставил себя в такую ситуацию, что все, что ему остается, – это жестко отбиваться от граждан. В конце концов Александру Лукашенко придется пойти на уступки, сообщает интернет-издание "Солидарность".Дмитриев добавил, что провести голосование по поправкам в Конституцию в нынешних условиях невозможно. Тогда на улицы выйдут миллионы людей. это понимает, и поэтому его слова о реформе могут быть всего лишь уловкой.