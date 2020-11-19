Авиамедицинская бригада Областной клинической больницы совершила первую транспортировку по воздуху пациента с острым нарушением мозгового кровообращения.

Авиамедицинская бригада Областной клинической больницы совершила первую транспортировку по воздуху пациента с острым нарушением мозгового кровообращения.Время его доставки на вертолёте из Мурома во Владимир составило 45 минут. Сейчас специалисты регионального сосудистого центра ОКБ делают всё возможное для спасения жизни пациента, сообщил департамент здравоохранения.Вертолет предназначен для доставки больных из отдалённых населённых пунктов в специализированные медицинские клиники нашего региона, а также в ведущие федеральные центры. С инсультами, инфарктами, тяжёлыми травмами и другими угрожающими жизни состояниями, в том числе коронавирусной инфекцией.Авиамедицинские перелёты на территории области обеспечивает АО «Русские вертолётные системы». Она трасполагает вертолётом среднего класса «Ансат» с медицинским модулем. В составе владимирской авиамедицинской бригады – врач-анестезиолог-реаниматолог и фельдшер скорой медицинской помощи.Вертолётная площадка размерами 30х30 м на территории ОКБ была введена в эксплуатацию в октябре. На это из областного бюджета выделено 9,95 млн рублей.