ГИБДД Москвы во взаимодействии с городской службой судебных приставов продолжена работа по привлечению к ответственности лиц, уклоняющихся от исполнения административного наказания...

Подразделениями Госавтоинспекции Москвы во взаимодействии с городской службой судебных приставов продолжена работа по привлечению к ответственности лиц, уклоняющихся от исполнения административного наказания и взыскания денежных средств в принудительном порядке.Так, инспекторами ОБ ДПС ГИБДД Западного округа Москвы задержан 32-летний водитель автомашины «БМВ», систематически уклоняющийся от уплаты административных штрафов за нарушения Правил дорожного движения. Установлено, что за 2020 год он совершил 338 нарушений Правил ПДД на общую сумму около 545 тысяч рублей, при этом административные штрафы не оплачивал. В отношении него составлено 38 административных протоколов по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания». Приставами Межрайонного отделения судебных приставов автомобиль помещен на специализированную стоянку. Впоследствии мужчина погасил имевшуюся у приставов задолженность.На севере столицы сотрудники дорожно-патрульной службы в ходе патрулирования остановили автомобиль «Ауди» под управлением 26-летнего местного жителя. При проверке документов установлено, что гражданин совершил 194 нарушения ПДД, штрафы за которые на общую сумму более 97 тысяч рублей не оплачивал. В отношении него составлен 61 административный протокол по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ. Судебные приставы взыскали с водителя иномарки сумму задолженности в полном объеме.В Зеленоградском административном округе сотрудниками отдельной роты ДПС ГИБДД установлен владелец автомобиля «Фольксваген» - 34-летний мужчина, который в 2020 году совершил 117 нарушений Правил дорожного движения. В отношении данного гражданина составлено 16 административных протоколов за уклонение от исполнения административного наказания. После передачи информации судебным приставам на транспортное средство был наложен арест. В дальнейшем мужчина погасил имеющуюся задолженность в размере 350 000 рублей.Госавтоинспекция города Москвы напоминает участникам дорожного движения, что проверка на наличие у водителя неоплаченных штрафов производится не только при остановке участника дорожного движения сотрудником ГИБДД, но и при совершении регистрационно-экзаменационных действий.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81