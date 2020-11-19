В программе столичных артистов две постановки - «Алибаба и 40 разбойников» и «Кот в сапогах».

В выходные, 21 и 22 ноября, во Владимире покажет два своих спектакля Государственный академический центральный театр кукол имени С.В. Образцова. Московские артисты выступят с постановками – «Алибаба и 40 разбойников» и «Кот в сапогах».Организатором гастролей при поддержке Министерства культуры РФ выступила Федеральная дирекция музыкальных и фестивальных программ «Росконцерт».«Юным владимрцам мы покажем моноспектакль «Али-Баба и сорок разбойников», где один кугрчакбоз представит восточную сказку. И не сомневайтесь, хотя кугрчакбоз один, но 40 разбойников к вам тоже приедут! И «Кот в сапогах» – это золотой фонд театра», - поделился планами главный режиссёр Театра кукол им. С. В. Образцова Борис Константинов.Постановки можно будет увидеть на сцене Владимирского областного театра кукол. «Али-Баба и сорок разбойников» - 21 ноября в 11:00 и 17:00. «Кот в сапогах» - 22 ноября в 11:00 и 14:00.