Кто их установил, неизвестно.

В селе Сергеевы Горки Вязниковского района на месте, где должны были возвести новый ФАП, появились таблички с надписями. Кто их установил, неизвестно.Напомним, что ещев прошлом году в малых населенных пунктах региона должно было появится 21 медицинское учреждение (ФАПы и амбулатории), половина из которых так и не были сданы.Кроме этого, многочисленные нарушения выявила прокуратура в ходе проверки ФАПов в и районах. Они касались состояния медучреждений. В одном случае отсутствует помещение для размещения ФАПа, в двух других здания находится в аварийном состоянии.