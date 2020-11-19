Злоумышленник обратился к пенсионеру на улице с вопросом о том, где находится ближайшее отделение банка, а затем резким движением выдернул из его рук пакет...

«Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по району Выхино-Жулебино задержан 41-летний приезжий, подозреваемый в краже и грабеже», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В дежурную часть территориального отдела полиции обратились двое пенсионеров. 75-летняя женщина сообщила, что придя в продуктовый магазин, обнаружила пропажу кошелька с денежными средствами. Также 84-летний пенсионер заявил об открытом хищении неизвестным денежных средств. По словам потерпевшего, злоумышленник обратился к нему на улице с вопросом о том, где находится ближайшее отделение банка, а затем резким движением выдернул из его рук пакет и похитил находившиеся в нем денежные средства.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Ферганской улице. Похищенными денежными средствами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.По данному факту следственным отделом ОМВД России по району Выхино-Жулебино возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 158 УК РФ «Кража» и статьей 161 УК РФ «Грабеж» . В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18