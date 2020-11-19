Ко всероссийской акции "Довези врача" присоединяются и владимирские таксисты. Какая помощь нужна людям во время пандемии, кто приходит к ним на помощь и как стать волонтером.

Ко всероссийской акции "Довези врача" присоединяются и владимирские таксисты. Какая помощь нужна людям во время пандемии, кто приходит к ним на помощь и как стать волонтером.Настоящие герои не носят плащи. Они носят продукты и лекарства, ездят к больным и принимают звонки в колл-центре. С последнего все и начинается. Дмитрий Данилов студент- медик. В колл-центр он как на работу, за смену может обработать более десятка звонков.Дмитрий Данилов, медик-волонтер:- Мы отвечаем на звонки жителей владимирской области, которые звонят со своими вопросим, своими проблемами и по возможности помогаем их решить.В зоне особого внимания - пожилые одинокие люди. Порой они даже не могут выйти из дома. Выручают "Тележки добра", они установлены в крупных супермаркетахв рамках акции "МыВместе". Любой посетитель магазина может купить крупы, макароны, тушенку илидругиенескоропортящиеся продукты и положитьсюда.Два раза в неделю волонтеры забирают оставленное и разносят нуждающимся пенсионерам.Виктория Дерипаско, руководитель исполкома ОНФ во Владимирской области:- Связи с тем, что кол-во заболевших увеличивается, граждане более добросовестно относятся к тем законам, которые принимается и находятся дома. Им нужна помощь в виде готовых наборов.На помощь приходят и предприниматели. Президент таксомоторной компанииСтанислав Майороввместе с коллегами в буквальном смысле приезжают на помощь.Когда встал вопрос помощи больницам, согласился не раздумывая - на кону человеческие жизни.Станислав Майоров, президент компании «Кремль»:- По проекту "МыВместе" выделили 10 автомобилей для населения города Владимира для больниц. Нужно больше - выделим больше.Каждый день, бывает ещё и в выходные выделяем. А так с понедельника по пятницу. Как только есть потребность - машина сразу едет.А потребностьтолько возрастает.Нагрузка на врачей с приходом осени увеличиласьмногократно.Иногдаиз-за большого количества вызовов приходится добираться до больных пешком. И врач устает, и ко всем прийти не получается.Ольга Ильина, заведующая детской больницей №2 во Владимире:- У нас усилилось конечно в 2-3 раза нагрузка на наших докторов. А тем более, что доктора порой болеют. А сейчас в условиях пандемии важно ещё и усилить эту работу на дому, минимизироваться кол-во приходов заболевших в поликлинику, ко всем придти домой.Сейчас во Владимире - около тысячи волонтеров. А больным и пожилым людям помощь требуется постоянно. Только вместе можно победить пандемию, говорят добровольцы и призывают неравнодушных присоединиться . Если вы хотите помочь людям - можно обратиться на сайт "Добро.ру" или позвонить на горячую линию8 (800) 200-34-11Артём Яковенко, Александр Чунаев, Вести Владимир.