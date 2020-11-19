Ко всероссийской акции "Довези врача" присоединяются и владимирские таксисты. Какая помощь нужна людям во время пандемии, кто приходит к ним на помощь и как стать волонтером.
Ко всероссийской акции "Довези врача" присоединяются и владимирские таксисты. Какая помощь нужна людям во время пандемии, кто приходит к ним на помощь и как стать волонтером.
Настоящие герои не носят плащи. Они носят продукты и лекарства, ездят к больным и принимают звонки в колл-центре. С последнего все и начинается. Дмитрий Данилов студент- медик. В колл-центр он как на работу, за смену может обработать более десятка звонков.
Дмитрий Данилов, медик-волонтер:
- Мы отвечаем на звонки жителей владимирской области, которые звонят со своими вопросим, своими проблемами и по возможности помогаем их решить.
В зоне особого внимания - пожилые одинокие люди. Порой они даже не могут выйти из дома. Выручают "Тележки добра", они установлены в крупных супермаркетах
в рамках акции "МыВместе". Любой посетитель магазина может купить крупы, макароны, тушенку или
другие
нескоропортящиеся продукты и положить
сюда.
Два раза в неделю волонтеры забирают оставленное и разносят нуждающимся пенсионерам.
Виктория Дерипаско, руководитель исполкома ОНФ во Владимирской области:
- Связи с тем, что кол-во заболевших увеличивается, граждане более добросовестно относятся к тем законам, которые принимается и находятся дома. Им нужна помощь в виде готовых наборов.
На помощь приходят и предприниматели. Президент таксомоторной компании
Станислав Майоров
вместе с коллегами в буквальном смысле приезжают на помощь.
Когда встал вопрос помощи больницам, согласился не раздумывая - на кону человеческие жизни.
Станислав Майоров, президент компании «Кремль»:
- По проекту "МыВместе" выделили 10 автомобилей для населения города Владимира для больниц. Нужно больше - выделим больше.
Каждый день, бывает ещё и в выходные выделяем. А так с понедельника по пятницу. Как только есть потребность - машина сразу едет.
А потребность
только возрастает.
Нагрузка на врачей с приходом осени увеличилась
многократно.
Иногда
из-за большого количества вызовов приходится добираться до больных пешком. И врач устает, и ко всем прийти не получается.
Ольга Ильина, заведующая детской больницей №2 во Владимире:
- У нас усилилось конечно в 2-3 раза нагрузка на наших докторов. А тем более, что доктора порой болеют. А сейчас в условиях пандемии важно ещё и усилить эту работу на дому, минимизироваться кол-во приходов заболевших в поликлинику, ко всем придти домой.
Сейчас во Владимире - около тысячи волонтеров. А больным и пожилым людям помощь требуется постоянно. Только вместе можно победить пандемию, говорят добровольцы и призывают неравнодушных присоединиться . Если вы хотите помочь людям - можно обратиться на сайт "Добро.ру" или позвонить на горячую линию
8 (800) 200-34-11
Артём Яковенко, Александр Чунаев, Вести Владимир.