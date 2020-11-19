Заявитель начал движение к Новослободской улице, но в это время его догнал автомобиль с оппонентами и мужчина, находящийся за рулем выстрелил через открытое окно в его сторону из предмета, схожего с пистолетом...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Тверскому району задержали мужчину, подозреваемого в факте хулиганства.Ранее в полицию поступила телефонограмма из лечебного учреждения о том, что к ним обратился за медицинской помощью 25-летний мужчина с огнестрельным ранением грудной клетки. Также гражданин с заявлением обратился в территориальный отдел полиции.Установлено, потерпевший, водитель такси, припарковал автомобиль в Оружейном переулке и ждал клиента. В этом момент к нему подъехала машина, в которой находилась женщина и неизвестный мужчина за рулем. Они выразили свое недовольство, тем, что он неправильно припарковался. Заявитель начал движение к Новослободской улице, но в это время его догнал автомобиль с оппонентами и мужчина, находящийся за рулем выстрелил через открытое окно в его сторону из предмета, схожего с пистолетом.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Ангарской улице задержали подозреваемого – 38-летнего жителя столицы. Установлено, что злоумышленник выстрелил в потерпевшего из травматического пистолета, на данное оружие у него имеется разрешение.По данному факту отделением дознания ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ «Хулиганство». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60