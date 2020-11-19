«Память земли Владимирской». Так называется новая книга, которую презентовали во Владимире. Она расскажет о подвигах жителей области в годы Великой Отечественной войны. Владимирцы

«Память земли Владимирской». Так называется новая книга, которую презентовали во Владимире. Она расскажет о подвигах жителей области в годы Великой Отечественной войны. Владимирцы участвовали в боевых действиях, трудились в тылу, выхаживали раненых в госпиталях. Книга, в первую очередь, ориентирована на школьников средних классов. Ведь в отличие от взрослых, которые в детстве могли общаться со своими