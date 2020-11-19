Светлана Стрельцова из Владимира и юристы ЖКХ-контроль выиграли суд во Владимирском облсуде по иску, обязывающем регоператора ТКО «Биотехнологии» сделать перерасчет за неоказании услуги по обработке ТКО.
Светлана Стрельцова из Владимира и юристы ЖКХ-контроль выиграли суд во Владимирском облсуде по иску, обязывающем регоператора ТКО «Биотехнологии» сделать перерасчет за неоказании услуги по обработке ТКО.
И это теперь может сделать каждый владимирец, сообщила общественная организация ЖКХ-Контроль в твиттере.
Дело в том, что
о сортировк
а
мусора
не делалась
с января по апрель.
П
еред отправкой отходов на Марьинский полигон, компания не привозила их на мусороперегрузочную станцию на улице Добросельской.
Сумма перерасчета символическая — всего 12 рублей. Однако, полагают, что это
будет не последний иск в мусорным операторам Владимирской области.