Специалисты Горьковской железной дороги (ГЖД) продолжают работы по предотвращению экологического ущерба из-за разлива нефтепродуктов 16 ноября.

Специалисты Горьковской железной дороги (ГЖД) продолжают работы по предотвращению экологического ущерба из-за 16 ноября. Проведена обваловка первого и второго главных путей, возведена 400-метровая дамба.«Площадь загрязнения составляет 9,8 тысяч квадратных метров», - пояснили в пресс-службе ГЖД.Загрязнённый грунт вырезается, мазут собирают с поверхности. Готовится откачка топлива из повреждённых цистерн. Они сейчас лежат по краям от вновьуложенных рельс.На месте работает 17 единиц техники, среди которых три восстановительных поезда железной дороги. Привлечены специалисты и 10 единиц техники «ЭкоСпаса».Передвижная лаборатория непрерывно мониторит показатели загрязнения на месте крушения.Режим ЧС власти региона ещё вчера. Движение поездов по железнодорожным путям в полном объёме.Добавим, что у следствия уже есть подозреваемые в крушении состава, чьи РЖД по итогам предварительной проверки.