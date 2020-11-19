Прогнозам по спаду заболеваемости коронавирусом нельзя верить. Такое заявление сделал внештатный эпидемиолог Челябинской области Александр Выгоняйлов.

Прогнозам по спаду заболеваемости коронавирусом нельзя верить. Такое заявление сделал внештатный эпидемиолог Челябинской области Александр Выгоняйлов.По мнению специалиста, главная проблема всех математических прогнозов состоит в том, что они основаны на поведении россиян в конкретный момент. Люди могут перестать соблюдать меры защиты в любой момент. "Человеческая популяция нестабильна", – подчеркнул Выгоняйлов.Снижение числа заразившихся COVID-19 произойдет только после массовой вакцинации. При этом не следует забывать и о других способах защиты от коронавируса: соблюдение социальной дистанции, ношение медицинских масок в общественных местах и регулярное мытье рук.. Полностью вылечились 1,5 миллиона граждан, умерли 34 тысячи человек. Непростая ситуация с распространением коронавируса наблюдается в Москве и Санкт-Петербурге. В середине ноября власти городов ужесточили ограничения.В среду, 18 ноября, президент Владимир Путин провел онлайн-совещание с членами правительства. Главной темой стала борьба с пандемией COVID-19. Глава страны призвал губернаторов рисовать правдивую картину распространения вируса. На все сбои в работе они должны реагировать незамедлительно.