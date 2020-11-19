Россельхознадзор на 4 земельных участках выявил 5 карьерных выемок глубиной до 20 метров.

Россельхознадзор на 4 земельных участках выявил 5 карьерных выемок глубиной до 20 метров.При этом площадь нарушенных земель составила более 7,97 га. Также, в ходе осмотра на земельных участках были обнаружены свежие следы работы крупногабаритной техники по добыче песка, плодородный слой почвы отсутствовал, сообщила пресс-служба Россельхознадзора.Были направлены запросы в администрацию Юрьев-Польского района и Красносельского сельского поселения о наличии разрешительных документов на проведение на данных участках земляных работ, связанных со снятием плодородного слоя почвы.Также ведомством направлен запрос в Департамент природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской области, в отношении нарушителей будут приняты меры административного воздействия в соответствии с действующим законодательством РФ.