Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил своему предшественнику Петру Порошенко штрафами за нарушение карантина выходного дня. Политик ответил главе государства и назвал его поведение агонией.

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил своему предшественнику Петру Порошенко штрафами за нарушение карантина выходного дня. Политик ответил главе государства и назвал его поведение "агонией".Петру Порошенко принадлежит спортивный клуб "Пятый элемент" в Киеве. В минувшие выходные на Украине был карантин выходного дня.Полиция обнаружила, что фитнес-центр Порошенко работает. Сотрудники клуба отказались пускать страж порядка. Правоохранители наложили на заведение штраф.В ситуацию вмешался президент Зеленский. Он пригрозил Порошенко новыми штрафами, если клуб продолжит нарушать карантин. Глава государства пообещал вернуть украденные прежней властью деньги.Слова Зеленского Порошенко прокомментировал на своей странице в "Фейсбук". "Это уже агония, Владимир Александрович", – ответил политик.Це вже агонія, Володимире Олександровичу.А про «повернути вкрадене з бюджету», тут ви абсолютно праві. Ваш міністр Уманський якраз сьогодні розповів про ваше Велике крадівництво.ОпубликованоПравительство Украины ввело карантин выходного дня с 14 по 30 ноября. В субботу и воскресенье не будут работать кафе, рестораны, торговые центры и другие заведения.В регионах новую ограничительную меру встретили в штыки. Власти многих городов Украины отказались вводить карантин выходного дня. Бойкот новой меры объяснили тяжелыми экономическими и социальными последствиями.Так, мэр Тернополя Сергей Надал напомнил, что большую часть выручки заведения получают в выходные дни. Из-за карантина выходного дня часть населения потеряет работу, а город – поступления в бюджет, пояснил чиновник. В свою очередь мэрия Львова будет оспаривать решение правительства в суде.