В 14.07 проходит локомотив, а цистерны сходят с рельсов.

В появилось видео момента крушения поезда в Камешковском районе. На кадрах видно, что рабочие проводят какие-то работы на путях. В 14.07 проходит локомотив,а цистерны сходят с рельсов.Напомним, произошла 16 ноябряв два часа дня у станции Новки-1. Грузовой состав следовал из Нижегородской в Ленинградскую область. 34 цистерны с мазутом сошли с рельсов и опрокинулись. Железнодорожник, находившийся на тот момент вблизи путей, погиб - он скончался в машине скорой по пути в больницу. Как сообщают в следственном управлении на транспорте, причиной крушения могли стать ремонтные работы, которые проводились в тот день неподалёку от станции. Возбуждено уголовное дело, .