Известно, что мальчик уже дома. Состояние здоровья - нормальное.

По информации СМИ и администрации Камешковского района пропавший 28 сентября семилетний школьник Савелий Роговцев найден живым.«На службу ЕДДС поступил звонок, что нашелся в деревне. Больше ничего не знаем, пока ничего не разглашается», - пишет ТАСС со ссылкой на источник из администрации Камешковского района.По неподтверждённым данным школьника нашли в деревне Макариха, которая расположена недалеко от райцентра и в 20 километрах от посёлка Горки, где проживает первоклассник.Сообщается, что сегодня вечером мальчик вернулся домой и находится вместе с родителями.По данным детского омбудсмена Владимирской области Геннадия Прохорычева, ребёнка осмотрели врачи. Его состояние оценивается как нормальное.Похититель, предположительно, человек страдающий психическими отклонениями. Задержание проводил владимирский СОБР.В УМВД региона в ближайшее время обещали дать официальный комментарий.