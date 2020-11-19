Чтобы украсть деньги, нужно хорошо владеть навыками социальной инженерии. Схему совершения подобных преступлений раскрыл старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

Чтобыукрасть деньги, нужно хорошо владеть навыками социальной инженерии. Схемусовершения подобных преступлений раскрыл старший специалист по тестированиюцифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.Действительно,оказалось, что теперь, чтобы снять деньги с чужой карты, мошенникам придетсянаучиться пользоваться высокотехнологичными приборами и навыками социальнойинженерии. Как правило, чтобы украсть деньги с бесконтактных карт, используютразличные специальные девайсы, например, искусственные терминалы.Экспертпояснил, что для того, чтобы выставить нужную сумму и снять деньги обязательнонужно коснуться карты. При этом маневр не получится осуществитьдистанционно, расстояние должно быть совсем небольшим. Сложностей добавляет ещеи тот факт, что все действия нужно совершить абсолютно незаметно для другого человека.Также,он упомянул, что все байки про списание денег в транспорте – просто легенды. Даже если представить, что такое возможно, то списать можноне более тысячи рублей, так как при списании большей суммы любое устройство запрашиваетпин-код.Намногопроще взломать мобильный банк. Во избежание такого рода неприятности Кузьменкопосоветовал никогда не отправлять платежные реквизиты в мессенджерах, не делитьсяими с подозрительными сайтами и опасаться фишинговых ссылок.