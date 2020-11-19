Управление Росреестра по Владимирской области информирует, что 25 ноября 2020 года в Управлении будет проводиться прямая телефонная линия с населением Владимирской области на тему: «Правила внесения в Единый государственный реестр недвижимости записе

Управление Росреестра по Владимирской области информирует, что 25 ноября 2020 года в Управлении будет проводиться прямая телефонная линия с населением Владимирской области на тему: «Правила внесения в Единый государственный реестр недвижимости записей о наличии возражения в отношении зарегистрированного права на объект недвижимости».На вопросы граждан ответит начальник отдела регистрации объектов недвижимости крупных правообладателей и регистрации арестов - Милова Ирина Владимировна.Время проведения прямой линии с 10:00 до 12:00 часов.Свои вопросы Вы можете задать по телефону: (4922) 53-34-19.