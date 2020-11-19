Результаты опроса населения городов-миллионников, который проводился ДОМ.РФ совместно с ВЦИОМ, показал, что благоустройство небольших парков и скверов должно стать важнейшим направлением развития общественных пространств. Бульвары с улицами и городские парки опрошенным хотелось бы видеть благоустроенными в первую очередь.

Результаты опроса населения городов-миллионников, который проводился ДОМ.РФ совместно с ВЦИОМ, показал, что благоустройство небольших парков и скверов должно стать важнейшим направлением развития общественных пространств. В первую очередь опрошенным хотелось бы видеть благоустроенными бульвары с улицами и городские парки.Виталий Мутко, который является генеральным директором ДОМ.РФ, , ссылаясь на результаты исследования, что люди хотят развития небольших парков, бульваров и улиц – тех мест, которыми они пользуются каждый день, когда идут на работу, совершают пробежку или гуляют с детьми. В очереди на благоустройство среди опрошенных находятся также городские площади и набережные.Владимир Путин поручил повысить качество городской среды в полтора раза к 2030 году. ДОМ. РФ совместно с Минстроем РФ разработал Индекс качества городской среды, было создано руководство по улучшению отдельных показателей. На территории страны проводятся образовательные мероприятия, на которых готовят специалистов для решения данных задач. ДОМ.РФ разработал 300 проектов благоустройства для 51 города России, также создаются стратегии развития и мастер-планы. Комплексная реализация предложенных мер позволит к 2030 году создать благоприятную городскую среду в 80% городов России, - заявил Мутко.Эти изменения необходимы, и они не остаются незамеченными - 70% опрошенных заявили об улучшении городской среды за последние три года.Опрос был проведен в крупных городах с населением свыше 1 млн человек. Участие в нем приняли три тысячи человек.