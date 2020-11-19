После того, как подтвердилась информация о новой возлюбленной Дмитрия Шепелева Екатерине Тулуповой, ведущий стал чаще делиться с подписчиками фотографиями и новостями из личной жизни. Вчера он доставил невероятное удовольствие поклонникам.

После того, как подтвердилась информация о новой возлюбленной Дмитрия Шепелева Екатерине Тулуповой, ведущий стал чаще делиться с подписчиками фотографиями и новостями из личной жизни. Вчера он доставил невероятное удовольствие поклонникам.Шепелев выложил в социальную сеть фото их общего с Жанной Фриске сына Платона. Известно, что мальчику уже семь лет, но заботливый отец опасался демонстрировать его всей стране, старался максимально избежать шумихи вокруг ребенка.На выложенном в профиле фото Платон уверенно несется вперед на скейтборде. На нем нарукавники, шлем и наколенники. Также Дмитрий Шепелев не без гордости отметил, что недавно его сын получил свою первую медаль на турнире по теннису.Звездный папа рассказал, что Платон гордится собой, а он сам "без ума от счастья". Ведущий подписал, что ему кажется, это "событие станет еще одним кирпичиком в его фундаменте под названием самооценка и уверенность в себе". Шепелев отметил, что именно это важно, так как мужчине важно знать, что он "способен, талантлив, может побеждать".Также телеведущий вспомнил о своих комплексах. Он упомянул, что с чувством неуверенности боролся половину жизни и привел пример: "Заносишь ракетку, в голове мысли: получится или нет?". Дмитрий Шепелев убежден: играть нужно уверенно.Недавно у них с отцом состоялся на разговор на тему того, что Дмитрию нужно "организовать" победу Платону, чтобы он точно знал, что может все. Шепелев был не согласен с тем, что есть необходимость прилагать к этому сторонние усилия, так как разносторонний и талантливый сын непременно проявит себя, а он будет рядом, чтобы поддерживать.Телеведущий надеется, что победа станет еще одним шагом Платона на пути к уверенности. Публичности для мальчика отец все еще не хочет, так как ребенок должен сам принять решение о том, насколько именно ему это нужно.