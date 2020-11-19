Этот Новый год даже именитые артисты будут отмечать скромно, поскольку за 2020-ый они заработали очень мало, если сравнивать с 20019-ым. Главный поставщик звезд на мероприятия посчитал доходы знаменитостей.

Этот Новый год даже именитые артисты будут отмечать скромно, поскольку за 2020-ый они заработали очень мало, если сравнивать с 20019-ым. Главный поставщик звезд на мероприятия посчитал доходы знаменитостей.Из-за пандемии коронавируса представители шоу-бизнеса практически остались без работы. Единственное, что им остается – принимать участие в телевизионных шоу и заключать рекламные контракты, но многих, очевидно, гонорары за такую работу не устраивают, ведь в хорошие времена львиную долю доходов им приносили концерты.По словам президента компании "Империя музыки" Табриза Шахиди, в 2020 году артисты лишились 80% доходов от корпоративов. Особенно прибыльным месяцем считается декабрь, когда многие представители шоу-бизнеса могли заработать больше, чем за весь год. В этот раз их ждут только убытки.Но топовые артисты без хлеба не останутся. Они могут получить неплохой гонорар за выступление перед группой людей до 50 человек, считает Шахиди. Правда, и тут ни без ограничений. По новым правилам, такие мероприятия должны проводиться до 23:00.Тем артистам, которых не позовут на новогодние корпоративы, остается надеяться на олигархов. Продюсер Андрей Разин . Он посчитал, что таких артистов около двух с половиной тысяч.