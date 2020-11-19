Популярный российский теледоктор Елена Малышева назвала черный перец еще одним полезным продуктом против коронавируса. По словам эксперта, он буквально срывает с вируса SARS-CoV-2 его ..

Популярный российский теледоктор Елена Малышева назвала черный перец еще одним полезным продуктом против коронавируса. По словам эксперта, он буквально срывает с вируса SARS-CoV-2 его знаменитую корону.Короной называют шипы на частице вируса, с помощью которых он и цепляется за ткани организма. Так происходит заражение. В черном перце содержится пиперин, который деактивирует белок S, формирующий корону ковида. Лишенный возможности закрепиться в организме, коронавирус погибает, сообщает .Напомним, что коронавирус SARS-CoV-2 является возбудителем инфекционного заболевания COVID-19.