Житель Москвы воспользовался доверием своего товарища и, когда тот был в длительном отъезде, ограбил его квартиру в деревне Мисайлово Ленинского района Московской области, передает сайт . ..

Житель Москвы воспользовался доверием своего товарища и, когда тот был в длительном отъезде, ограбил его квартиру в деревне Мисайлово Ленинского района Московской области, передает сайт "". Нанесенный ущерб оценивается в 300 тысяч рублей. Потерпевший обнаружил пропажу после возвращения, после чего обратился в полицию. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.