Жительница областного центра Светлана Стрельцова выиграла дело.

18 ноября жительница областного центра Светлана Дмитриевна Стрельцова, при поддержке юристов общественной организации «ЖКХ-контроль», выиграла суд у регионального оператора по вывозу ТКО. Правосудие обязало ООО «Биотехнологии» оформить перерасчёт за неоказание услуги по обработке коммунальных отходов, которая заложена в тарифе.Речь идёт о сортировке мусора, которая не производилась с января по апрель текущего года. Установлено, что перед отправкой отходов на Марьинский полигон, компания не привозила их на мусороперегрузочную станцию на улице Добросельской. Интересно, что сумма ущерба составила 12 рублей, однако судебное решение может повлечь череду других тяжб.Во Владимирской области создан прецедент, который позволит владимирцам требовать перерасчёта за вывоз мусора с января по апрель 2020 года. До этого месяца у регоператора не было договора с мусороперегрузочной станцией.Отметим, что ООО «Биотехнологии» имеют право оспорить вердикт апелляционной инстанции.