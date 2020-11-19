Сжигал сухие ветки и устроил пожар на своём же участке. В Собинке спасатели тушили пожар, который устроил хозяин дома. Как сообщают в МЧС, к ним поступило сообщение, о загорании дровника и

Сжигал сухие ветки и устроил пожар на своём же участке. В Собинке спасатели тушили пожар, который устроил хозяин дома. Как сообщают в МЧС, к ним поступило сообщение, о загорании дровника и хозпостройки на территории частного жилого дома. Огнеборцы прибыли на место спустя 5 минут после звонка. Возгорание быстро ликвидировали. В ходе разбора причин пожара выяснилось,