Она проработает с 18 ноября по 15 января.

18 ноября в Центральном парке культуры и отдыха с днём рождения поздравляли .С полудня возле колеса обозрения любой желающий мог написать письмо новогоднему волшебнику и смастерить ему подарок. Авторов лучших работ наградят на одном из городских мероприятий.«Участники торжества по традиции могли бесплатно прокатиться на аттракционах, предварительно предъявив документ, подтверждающий дату рождения. Победители игр и конкурсов выиграли бесплатные билеты на представления в учреждения культуры, на аттракционы, колесо обозрения и батутный «Яркопарк». Весь день посетителей парка своим искусством радовали лучшие городские творческие коллективы и сольные исполнители», - отметили в пресс-службе мэрии.Главным подарком дня стало открытие резиденции Деда Мороза. Она проработает с 18 ноября по 15 января. Дети и подростки смогут познакомиться с героями русских народных сказок, персонажами национального фольклора, принять участие в творческих и образовательных квестах и мастер-классах.Из-за коронавируса юных владимирцев пускали в резиденцию в масках группами до 10 человек.