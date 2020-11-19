Устроили огород из наркосодержащих растений для личного пользования. В Гусь-Хрустальном полицейские задержали двух местных жителей. Один из них, молодой человек 26-ти лет, хранил на

Устроили огород из наркосодержащих растений для личного пользования. В Гусь-Хрустальном полицейские задержали двух местных жителей. Один из них, молодой человек 26-ти лет, хранил на приусадебном участке больше 100 граммов марихуаны. Запас обнаружили сотрудники полиции. А в дачном доме 31-летнего мужчины, также из Гусь-Хрустального, оперативники изъяли части конопли общей массой почти в 700 граммов. Оба местных