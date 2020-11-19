С предварительным диагнозом – термические ожоги и отравление угарным газом её госпитализировали в отделение реанимации Муромской горбольницы №3.

Муромские огнеборцы на пожаре спасли пожилую женщину. По информации регионального МЧС, возгорание в квартире пятиэтажного жилого дома на улице Нижегородской в Муроме произошло сегодня около часа дня.Прибывшие пожарные из горящей квартиры вынесли пожилую женщину 1928 года рождения. Она была обнаружена на полу кухни в полуобморочном состоянии. Медицинские работники осмотрели спасённую. С предварительным диагнозом – термические ожоги и отравление угарным газом её госпитализировали в отделение реанимации Муромской горбольницы №3.Огнеборцы не дали распространиться огню и в кратчайшие сроки локализовали, а затем и ликвидировали возгорание.Предварительная причина пожара – аварийный режим работы электропроводки или электрооборудования.