Похищенное имущество было изъято и возвращено законным владельцам.

Следователями ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 59-летнего жителя Московской области. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).По версии следствия, летом прошлого года мужчина приехал в Петушинский район, познакомился с местным жителем, который пригласил его к себе в квартиру переночевать. Когда хозяин квартиры уснул, фигурант похитил мобильный телефон и деньги из кармана куртки потерпевшего, после чего скрылся.Обнаружив пропажу, потерпевший обратился в полицию. Сумма причиненного ущерба составила 6 000 рублей.Фигурант был задержан в результате оперативно-розыскных мероприятий. Свою вину он признал полностью.В совершении аналогичного преступления обвиняется 25-летняя жительница одной из деревень Петушинского района.Установлено, что в мае текущего года обвиняемая, находясь дома у своего приятеля, дождалась, когда он уснет, похитила его мобильный телефон, стоимостью 3 000 рублей, после чего скрылась.Впоследствии фигурантку задержали на территории района.Похищенное имущество, которое злоумышленники планировали реализовать, было изъято оперативниками и возвращено законным владельцам.В настоящее время уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу.