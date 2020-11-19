В Судогодском районе владелец авто выставил машину на продажу, но его избили, а автомобиль угнали. 48-летний местный житель обратился за помощью в полицию. Мужчина рассказал, что опубликовал в

В Судогодском районе владелец авто выставил машину на продажу, но его избили, а автомобиль угнали. 48-летний местный житель обратился за помощью в полицию. Мужчина рассказал, что опубликовал в интерне объявление о продаже авто на одном из популярных сайтов. На объявление откликнулся мужчина, с которым владелец авто назначил встречу. Потенциальный покупатель попросил проверить ходовые качества машины