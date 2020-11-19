За совершенное преступление мужчине грозит наказание до 15 лет лишения свободы.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя Вязниковского района. Он обвиняется в убийстве.По информации регионального Следкома, 3 сентября мужчины распивали спиртные напитки. В какое-то время потерпевший оскорбил ранее судимого подозреваемого. Вязниковец нанес один удар ножом в сердце 50-летнему мужчине.От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.За совершенное преступление мужчине грозит наказание до 15 лет лишения свободы.