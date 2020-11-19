У него обнаружено острое нарушение кровообращения головного мозга.

18 ноября авимедицинская бригада Владимирской ОКБ транспортировала на вертолёте пациента с острым нарушением мозгового кровообращения из Мурома во Владимир. На перевозку потребовалось 45 минут. Специалисты сосудистого центра больницы сейчас борются за жизнь пациента. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Владимирской области.Напомним, что вертолётную площадку размерами 30 на 30 метров ввели в эксплуатацию в октябре. Она оснащена сигнальными маяками и системой освещения, что позволяет посадку санавиации в ночное время. К месту посадки оборудованы подъездные пути. На строительство объекта потрачено почти 10 млн рублей областных средств.В список больных, которым чаще всего требуется транспортировка, входят пациенты с инсультами, инфарктами, ковидом, тяжёлыми травмами и другими заболеваниями и ранениями, угрожающими жизни человека.Финансирование перелётов предусмотрено в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и региональной программы «Развитие первичной медико-санитарной помощи. Их обеспечивает АО «Русские вертолетные системы».Вертолёт среднего класса «Ансат» с медицинским модулем базируется в окрестностях Владимира. Летательный аппарат оснащён всем необходимым оборудованием для оказания экстренной медпомощи. В состав бригады входят: врач-анестезиолог-реаниматолог и фельдшер скорой медицинской помощи. Доставка тяжёлых пациентов возможна не только в больницы Владимирской области, но и в федеральные центры оказания медпомощи.