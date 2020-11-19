Для этого стоимость налогооблагаемого объекта должна стоить больше 300 млн рублей.

В горсовет Владимира внесён проект решения об изменении налога на имущество физлиц. Предлагается снизить ставки для владельцев офисных и торговых центров, а также объектов общепита стоимостью выше 300 млн рублей. Если городские депутаты поддержат инициативу мэрии, то плата снизится в 20 раз.На языке цифр это выглядит так: с 2% налог упадёт до 0,1%. Перечень объектов, владельцы которых будут пользоваться нововведениями, в документе не указан. Известно, что изменения затронут административно-деловые, торговые центры; помещения, расположенные в них; нежилые квадратные метры, где размещаются офисы, торговые точки, заведения общепита и бытового обслуживания.Отметим, что окончательный список утверждается администрацией Владимирской области.