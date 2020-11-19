В России утвердили новые правила для контактировавших с больными ковид-19. Теперь они могут выйти с двухнедельного карантина без сдачи теста, если у них нет симптомов. Также устанавливается максимальный срок выполнения теста - 48 часов. Готова ли область к исполнению указа?

В России утвердили новые правила для контактировавших с больными ковид-19. Теперь они могут выйти с двухнедельного карантина без сдачи теста, если у них нет симптомов. Также устанавливается максимальный срок выполнения теста - 48 часов. Готова ли область к исполнению указа?У здания Роспотребнадзора - очередь . Горожане сдают тесты платно. И причина - не прилет из заграницы. Не могут дождаться результатов бесплатных тестов. Порой, ждут целый месяц. Елена работает с детьми. Она - на больничном с 20 октября. Перенесла двухстороннюю пневмонию. У нее взяли теста, и результатов до сих пор нет. Чтобы выйти на работу, она вынуждена заплатить за тест из своего кармана.Елена:- Утеряны ли тесты - почему тестов нет. Ни положительных, ни отрицательных. Поликлиника выписывает на работу. А работодатель не имеет права меня принять, допустить до работы.Сейчас результаты приходят тем, кто сдавал биоматериалы только в середине октября.Оксана сдала тест две недели назад, но в поликлинике ей сказали прямо: ждать не скоро.На работе, правда, результатов не требуют.Останавливает только совесть.Оксана:- На работу я просто не могу пойти.. Ну, вдруг я других заражу?Согласно постановлению Роспотребнадзора, без отрицательного результата больничный не закрывают. Виктор Лимонов сдал тест 15 октября.Несколько раз сходил на прием к врачу, успел выздороветь. А результата так и не дождался, поэтому обратился в частную клинику. Но не каждый может себе позволить платный тест - цены на него сегодня от полутора до пяти тысяч рублей.Предприниматель уверен: проблема не в докторах и в поликлиниках. А в системе.Виктор Лимонов, предприниматель:- Они будут сидеть на больничном до упора. И это вот неправильно. Я думаю, здесь что-то можно было бы поменять. Например, государству было бы выгоднее оплатить тест за счет бюджета, а не держать на больничном человека и платить из ФСС ему зарплату. Но это мое личное мнение.Владимирская область - не одинока с проблемой ожидания анализов. В соседних Ярославской и Ивановской областях граждане также ждут результатов по 3-4 недели. Более того, тесты делают далеко не всем. Если случай не тяжелый, в поликлиниках говорят:оснований для сдачи биоматериала нет. Поэтому многие случаи коронавируса могут остаться незарегистрированными. Соответственно, занижается статистика?- На днях глава Роспотребнадзора России Анна Попова подписала постановление: теперь тесты на ковид-19 должны быть готовы в течение 48 часов. Но возникает несколько вопросов. Готова ли к этому область? И почему бесплатный тест граждане ждут почти месяц, а то и вовсе не дожидаются? Хотя платно результат можно получить в тот же день.Редакция Вестей направила запрос в департамент здравоохранения. Мы надеемся, что ответ не придется ждать также долго, как результат теста на ковид-19.Анастасия Сахарова. Александр Чернышев. Андрей Синягин. Вести-Владимир.