Во Владимире завершилось Первенство России по спортивному ориентированию в кроссовых дисциплинах.

Во Владимире завершилось Первенство России по спортивному ориентированию в кроссовых дисциплинах.Соревнования проходили в возрастных категориях «Юноши» и «Девушки» до 15 лет и до 17 лет и включали в себя 4 дисциплины: кросс-классика, кросс-многодневный, кросс-эстафета-3 человека, кросс-лонг-общий старт. Каждый день владимирские спортсмены занимали призовые места.В первый день (кросс-классика) на пьедестал поднимались Олеся Гладилкина, ставшая первой среди девушек до 17 лет, и Сергей Лукинов, завоевавший серебряную медаль в такой же возрастной группе среди юношей.Итоги второй дисциплины – кросс-многодневный – подводились по сумме времени первого (кросс-классика) и второго дней соревнований.Отличные результаты, показанные спортсменами Владимирской области, позволили им завоевать сразу три медали: Олеся Гладилкина вновь стала победительницей среди девушек до 17 лет, Павел Брызгалов одержал победу среди юношей до 15 лет, а Михаил Горин стал обладателем бронзовой медали среди юношей до 17 лет.Третий день соревнований (кросс-эстафета-3 человека) стал успешным для команды Владимирской области в группе «Юноши» (до 15 лет): Герман Кобелев, Дмитрий Канаев и Павел Брызгалов выиграли серебряные медали.В заключительный день (кросс-лонг-общий старт) Павел Брызгалов (юноши до 15 лет) завоевал своё второе золото Первенства России.Всего в соревнованиях участвовало более 340 спортсменов из 26 регионов страны. Владимирскую область представляли воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по спортивному ориентированию.