Дед Мороз пробудет в своей владимирской резиденции до 15 января. О том, что там можно будет увидеть и чем развлечь себя и детей рассказал Арсений Поторочин, заместитель директора парка "Центральный".

Накануне свой день рождения отметил Дед Мороз. К этому событию администрация Владимира приурочила открытие резиденции самого любимого персонажа детей и взрослых. Она открылась в Центральном парке культуры и отдыха.Весёлые песни, хороводы, выступление сказочных персонажей. Всё это ждало тех, кто пришел поздравить Деда Мороза с днем рождения. Были подарки. Причём, не только Деду Морозу. Для детей разыгрывались в качестве призов приглашения на сказку "Новогодние приключения деда Иваныча и Маши" в Городской Дом культуры.Дед Мороз пробудет в своей владимирской резиденции до 15 января. О том, что там можно будет увидеть и чем развлечь себя и детей рассказал Арсений Поторочин, заместитель директора парка "Центральный".