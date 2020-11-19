Муниципальный «Центр управления городскими дорогами» вывел на уборку улиц и тротуаров 50 единиц техники и 78 рабочих ручной уборки.

Муниципальный «Центр управления городскими дорогами» вывел на уборку улиц и тротуаров 50 единиц техники и 78 рабочих ручной уборки.В настоящее время проводится уборка второстепенных улиц города, в том числе во всех отдаленных микрорайонах и присоединенных территориях, сообщила пресс-служба горадминистрации.Также проводится механическая и ручная уборка снега с тротуаров, обработка их противогололедными средствами. В первую очередь от снега и наледи очищаются тротуары вдоль центральных улиц, остановки общественного транспорта, лестницы и пути к социальным объектам.«ЦУГД» старается оперативно реагировать на поступающие жалобы населения. Позвонить в «Центр управления городскими дорогами» можно по телефону 47-90-94 (с 6.30 до 16.00) или на мобильный круглосуточный телефон 8-960-721-49-49.Жаловаться на качество и оперативность уборки территорий многоквартирных домов управляющими компаниями можно по телефону 53-26-30 с 08.30 до 17.00 в рабочие дни, а в единую городскую дежурно-диспетчерскую службу - по телефону 05 ежедневно, круглосуточно.