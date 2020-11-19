Строительство Рпенского проезда перешло в активную фазу. Уже до конца года на объекте выполнят работы по выносу основных осей автомобильной дороги и инженерных коммуникаций, расчистят

Строительство Рпенского проезда перешло в активную фазу. Уже до конца года на объекте выполнят работы по выносу основных осей автомобильной дороги и инженерных коммуникаций, расчистят полосы отвода от кустарников и деревьев, осуществят переустройство коммуникаций. Контракт с подрядчиком на строительство заключили 18 ноября, уже на следующий день на объекте работали 35 человек и 9 единиц техники.