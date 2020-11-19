Изменения в структуру городской власти одобрены депутатами.

19 ноября депутаты владимирского горсовета одобрили ряд изменений в структуру владимирской мэрии. Нововведения упразднят должность руководителя аппарата горадминистрации, а также пост главы администрации. Отдел по охране окружающей среды преобразуют в управление.«Это связано с необходимостью активизировать работы по ликвидации свалок, контролю вредных выбросов в атмосферу и ведению реестра мест накопления ТКО после появления в регионе регионального мусорного регоператора», - пояснили депутаты горсовета.Транспортный отдел также станет управлением для повышения эффективности его работы из-за роста пассажиропотока.Создаётся новый орган, который займётся системной работой с населением, общественниками, ТОСами и иными объединениями горожан.Городской отдел ЗАГС наделят правами юридического лица.Изменения планируется утвердить 25 ноября на заседании городского парламента.«Изменения не потребуют дополнительного финансирования. Упразднение из структуры муниципальной власти двух руководящих должностей позволит сэкономить средства городской казны», - пояснил на заседании комитета горсовета замглавы города Владимир Гарев.