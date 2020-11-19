9 из 21 муниципального образования Владимирской области остались без паспортов готовности к отопительному сезону. Речь идет о городах Владимир, Ковров, округе Муром, а также Александровском,

9 из 21 муниципального образования Владимирской области остались без паспортов готовности к отопительному сезону. Речь идет о городах Владимир, Ковров, округе Муром, а также Александровском, Вязниковском, Киржачском, Кольчугинском, Собинском и Суздальском районах. Документы на готовность к отопительному сезону вручались муниципальным образованиям по результатам проверки департамента ЖКХ и Ростехнадзора по Владимирской и Ивановской областям. Надзор осуществлялся