Сегодня на очередном брифинге, посвящённом ситуации с коронавирусом во Владимирской области, сообщили информацию о заболеваемости в образовательных учреждениях региона.

Сегодня на очередном брифинге, посвящённом ситуации с коронавирусом во Владимирской области, сообщили информацию о заболеваемости в образовательных учреждениях региона.Напомним, 18 ноября ректор ВлГУ уже подписал приказ о переходе вуза на .По состоянию на 19 ноября в регионе полностью закрыта на карантин одна общеобразовательная организация – Сергеихинская средняя образовательная школа в Камешковском районе.Частично закрыты на карантин по ОРВИ 12, по коронавирусу – 13 общеобразовательных организаций. Каникулы организованы для учащихся 9 школ, в 6 школах каникулы плановые, в 3 – внеплановые. Среди них 5 организаций во Владимире, 2 – в Коврове и одна – в Вязниковском районе.Среди учреждений среднего профобразования частично закрыты на карантин по коронавирусу 2 организации: Владимирский базовый медицинский колледж и Муромский промышленно-гуманитарный колледж. В смешанной форме – дистанционно и очно – обучаются в 33 профессиональных образовательных организациях, исключительно в дистанционной форме работают два колледжа.